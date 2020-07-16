Відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе на відпочинку

На фото Жизель показує себе в мікроскопічному купальнику, який майже нічого не приховав. Олівейра залишила волосся розпущеним, а сама гуляла по набережній. Красуня зайшла трохи у воду, де потрапила ногою в яму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На бразильських пляжах завжди є ями", - написала Жизель.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Такі сідниці без целюліту, я на підлозі", "Тримайте щелепи", "Дійсно смілива мадам", "Так і відбувається", "Бразильський і гарячий горішок", "Ось це ідеальний горішок".

Повідомлялося, що топ-модель Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні.

Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасі з мальовничим видом на квіти і дерева. Для нової фотосесії Жизель вибрала досить відверте вбрання - бежеве боді, яке тримається лише на єдиній бретельки,через що одне плече повністю оголено.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Жизель Олівейра показала себе в жаркому ракурсі.

На фото Жизель позує в купальнику, який частково складався з мотузочок, а образ доповнила очками з камінчиками по краю. Олівейра закривалась рукою від сонця, але демонструвала свої пишні форми і ідеальний плоский животик.

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