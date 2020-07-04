Супермодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вот шаг за шагом, как создать такое видео! Возьмите живую фотографию - выберите свою любимую - загрузите приложение, которое редактирует видео, загрузите живую фотографию и выберите «-3» для скорости и сохранения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует в тесном топе и мини-парео, демонстрируя безупречную фигуру. На плече у знаменитости красуется элегантная сумочка.

«Лучшая в мире! Жизель, я обожаю тебя», «сладкая леди», «королевский вид», «ты огонь, пожар, бомба!», «Жизель, ты хорошеешь изо дня в день! Завидую тебе по доброму», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что топ-модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде.

Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на терасе с живописным видом на цветы и деревья. Для новой фотосессии Жизель выбрала весьма откровенный наряд - бежевое боди, которое держится всего на единственной бретельке, из-за чего одно плечо полностью обнажено. Образ красотки дополнила элегантная соломенная шляпа.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».