Супермодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра восхитила фанатов новыми фотографии

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.

Красотка с ярким макияжем на лице надела розовую кофточку и слегка расстегнула ее на груди, чтобы сверкнуть идеальными формами. Кроме того, модель показала, как выглядит ее домашний питомец – маленькая собачка по кличке Бибер.

На опубликованных снимках модель держит в одной руке букетик цветок, а в другой телефон, которым фотографирует себя.

«Привет от Бибера и меня 💐», - подписала фотографии модель.

Пользователи сети, как всегда, пришли в неописуемый восторг и завалили девушку массой комплиментов.

«Королева», «Ты прекрасна», «У тебя красивое лицо и замечательная собака 🥰🐶💖💐», «О мое сердце! ❤️❤️❤️»,- пишут в комментариях.

До этого мы писали, что топ-модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде.

Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на терасе с живописным видом на цветы и деревья. Для новой фотосессии Жизель выбрала весьма откровенный наряд - бежевое боди, которое держится всего на единственной бретельке, из-за чего одно плечо полностью обнажено. Образ красотки дополнила элегантная соломенная шляпа.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».