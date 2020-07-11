Супермодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра восхитила фанатов новыми фотографии
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.
Красотка с ярким макияжем на лице надела розовую кофточку и слегка расстегнула ее на груди, чтобы сверкнуть идеальными формами. Кроме того, модель показала, как выглядит ее домашний питомец – маленькая собачка по кличке Бибер.
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На опубликованных снимках модель держит в одной руке букетик цветок, а в другой телефон, которым фотографирует себя.
«Привет от Бибера и меня 💐», - подписала фотографии модель.
Пользователи сети, как всегда, пришли в неописуемый восторг и завалили девушку массой комплиментов.
«Королева», «Ты прекрасна», «У тебя красивое лицо и замечательная собака 🥰🐶💖💐», «О мое сердце! ❤️❤️❤️»,- пишут в комментариях.
До этого мы писали, что топ-модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде.
Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на терасе с живописным видом на цветы и деревья. Для новой фотосессии Жизель выбрала весьма откровенный наряд - бежевое боди, которое держится всего на единственной бретельке, из-за чего одно плечо полностью обнажено. Образ красотки дополнила элегантная соломенная шляпа.
Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».
А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».