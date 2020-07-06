Модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret сверкнула безупречной фигурой в светлом мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в белоснежном экстра-мини платье, часть из которого сделана под корсет . Несмотря на это, наряд даже имеет достаточно большой разрез на ноге. Благодаря этому кажется, что ноги у модели росту буквально «от ушей».

Мимо такой красоты поклонники Оливейры пройти мимо не смогли.

«Обожаю», «вау, космический наряд», «божественный лук! Выглядишь невероятно», «красотка», «Ого, пожар!», «действительно, как ангел», «ты лучшая изо вех», «идеал», «ты само совершенство», - пишут они.

До этого мы писали, что Жизель Оливейра примерила смелый, как для ангела Victoria's Secret, наряд.

На фото красотка позирует в коротких шортах и пиджаке небесного цвета, а образ дополнила черной сумочкой, которая была с короткой ручкой и свисала сразу с плеча. Жизель расстегнула пиджак, демонстрируя свое тело, которое оказалось без белья. Оливейра соблазнительно выгнулась перед фотографом, чтобы кадры вышли очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты модели оценили красоту кумира в десять тысяч лайков, а также несколько тысяч комментариев.

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