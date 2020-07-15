Російський комік Гарік Харламов зробив несподівану заяву щодо розлучення з актрисою Христиною Асмус

Гарячу тему гуморист прокоментував на пишній вечірці з приводу 35-річчя дружини Павла Волі Ляйсан Утяшової. Торжество проходило в концертному залі "Барвіха Luxury Village", де зазвичай знімають випуски Comedy Club.

Гарік Харламов, поздоровляючи іменинницю, не упустив можливості прокоментувати про своє розлучення з Христиною Асмус. На жарти з залу з приводу того, що від Христини він насправді пішов до Слави Дусмухаметова, Гарік з гумором відповів, що насправді це був їх з продюсером секрет.

Зазначимо, В'ячеслав Дусмухаметов – колишній учасник КВК-руху, а зараз відомий продюсер і кіносценарист, що спеціалізується на гумористичних проектах. В його активі робота в серіалах «Інтерни», «Татусеві дочки», «Універ. Нова общага», «Бородач. Зрозуміти і пробачити», «СашаТаня».

Дусмухаметов одружений. У 2010 році він взяв шлюб з Марією Ширяєвою. Дівчина також мала відношення до КВК, вона працювала в групі підтримки команди «Уездный город» і відповідала за організаційну роботу з вболівальниками.

Нагадаємо, що днями Христина Асмус вирішила розкрити деякі подробиці гучного розлучення з Гаріком Харламовим. Актриса заявила, що рішення розірвати шлюб прийняла вона.

«Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом», - заявила Асмус.

Нагадаємо, Асмус вперше прохопилася про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує...".

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