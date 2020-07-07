Российский комик Гарик Харламов, который недавно сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, удивил переменами во внешности
У себя в Инстаграм Харламов опубликовал фото с дочкой, пишет Politeka.net. Они позировали напротив зеркала. Девочка стояла возле папы, одетая в красный костюм. Теперь это единственная и главная женщина в жизни комика.
«Фото на обложку модного журнала... ну или в газету, или кроссворды. Куда-то фотка короче)», - подписал фото комик.
За несколько дней его оценили почти 400 тысяч человек. В комментариях стали обсуждать предстоящий развод звездной пары, отмечая, что девочка, вероятно, осталась с отцом.
«Дочка осталась с папой», «Не разводитесь, ещё раз подумайте, развод лёгкое дело», «Папина дочка) а взгляд грустный. Любви вам и счастья)», «На маму тут похожа. Счастливый отец и главное от брака - красавица дочь! Дай Бог девочке светлого пути и быть поближе к отцу», - пишут пользователи сети.
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Но большая часть поклонников обратила внимание на тот факт, что Харламов сильно похудел. Правда, некоторым показалось, что он осунулся и выглядит болезненно.
«Похудел-то как!», «Гарик похудел, стройный стал!», «вы то похудели) Молодец красавчик», «Сильно осунулся. Страдает», «Харламов, а вы постройнели, здорово», «Похудел что-ли», «Гар похудел что ли?», «Схуднул очень сильно», «По моему Гарик хвастается, что скинул лишних десяток кг», «Исхудал? Или просто телек так тебе прибавляет?», - пишут люди.
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