Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе і розповіла про свої думки

На фото Ебігейл позує у напівпрозорій сукні, під якою не виявилося білизни. Красуня стояла на тлі дивана і знімалася по коліна. Зірка залишила волосся розпущеним, а взялася рукою за талію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаю про число від 1 до 100. Переможець отримує відповідь. Готовий набір дуже крутих кросівок", - написала Ебі.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово", "Чертовски красива", "Gorgeous", "Це плаття виглядає приголомшливо", "А де трусики?", "Хто небуть тобі казав, Ебі, що ти виглядаєш, як молода Марі Осмонд?", "Красива жінка".

Повідомлялося, що популярна американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула розкішною фігурою в купальнику.

Дівчина одягла міні-бікіні, яке ледь прикрив її неосяжну груди. Пишний скарб моделі буквально випадав з маленьких клаптиків тканини. Маленькі трусики прикрили все зайве, зробивши відмінний акцент на тонкій талії Ебігейл. Доповнив Образ яскравий макіяж і красиво укладене волосся.

Раніше ми повідомляли, що мериканская супермодель Ебігейл Ретчфорд похвалилася великим бюстом в маленькому купальнику.

Модель позувала в розхристаній сорочці з принтом морської тематики. Під одягом зірка з'явилася в золотому бікіні, тканина якого натягнулася на великі груди. Обсяги "налилися" та їх насилу стримував маленький купальник.

Нагадаємо, модель Ебігейл Рэтчфорд невинно пограла величезним бюстом в міні-бікіні

А ще Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд в панчохах і білизна вигнулась і показала нереальні розміри

Також Politeka повідомляла, гаряча Ебі Рэтчфорд на підборах позбулася білизни і задерла ноги



