Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя и рассказала о своих мыслях

На фото Эбигейл позирует в полупрозрачном платье, под которым не оказалось белья. Красотка стояла на фоне дивана и снималась по колени. Звезда оставила волосы распущенными, а рукой взялась за талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думаю о числе от 1 до 100. Победитель получает ответ. Готовый набор очень крутых кроссовок", - написала Эби.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Чертовски красивая", "Gorgeous", "Это платье выглядит потрясающе", "А где трусики?", "Кто нибуть тебе говорил, Эби, что ты выглядишь, как молодая Мари Осмонд?", "Красивая женщина".

Сообщалось, что популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула роскошной фигурой в купальнике.

Девушка надела мини-бикини, которое едва прикрыло ее необъятную грудь. Пышное сокровище модели буквально вываливалось из маленьких клаптиков ткани. Маленькие трусики прикрыли все лишнее, сделав отличный акцент на тонкой талии Эбигейл. Образ дополнил яркий макияж и красиво уложенные волосы.

Ранее мы сообщали, что мериканская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась большим бюстом в маленьком купальнике.

Модель позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник.

Напомним, модель Эбигейл Рэтчфорд невинно поиграла огромным бюстом в мини-бикини

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры

Также Politeka сообщала, что горячая Эби Рэтчфорд на каблуках избавилась от белья и задрала ноги



