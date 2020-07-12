Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд выставила большие формы

Красотка завоевала большую популярность, о чем свидетельствую многочисленные фан-группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, на одной из такой страниц появилось фото, на котором красотка предстала в купальнике.

Модель натянула на большую грудь маленькое бикини на тонких бретельках. Ткань обтянула большие прелести, а тонкие лямки были короткими, из-за чего грудь немного подпрыгнула вверх.

На шее звезды были золотые цепочки с блестящими кулончиками.

"Сладкая брюнетка" заплела две косички, которые положила на грудь. Невинный взгляд и пухлые губы - притягивают взгляд своей красотой.

"@abigailratchford - фигура богини Афродиты, богини любви и красоты ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали авторы поста.

За час пост собрал всего 30 лайков, но это и понятно, ведь страничка только набирает популярность.

Напомним, Эби Рэтчфорд подчеркнула пышную грудь черным лифчиком, который сжал прелести вмести и, казалось, им очень тесно. Прелести подпрыгнули выше в таком белье, а тонкие бретельки смотрелись еще пикантнее.

Посередине грудей на ткани был маленький бантик, что придавало еще большего акцента.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в черном кружевном белье с лямками, подчеркнувшими объемную грудь. Тонкая ткань оплела большие размеры модели, закрепившись вверху. Бретелька натянулась на плече под тяжестью больших прелестей.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд предстала в кадре в белом кружевном белье на тонких бретелях, поверх которого надела прозрачную накидку с перьями.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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