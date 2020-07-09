Модель показала все, чем гордится

Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд нарядилась в соблазнительное платье и покорила красотой

Звезда часто хвастается шикарными формами в горячих нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз модель надела красивое вязаное платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.

Большой вырез в районе груди едва не оголил грудь полностью. Округлости немного высунулись из выреза и впечатляли своей красотой.

Модель присела и засветила стройную ножку в разрезе платья, а также бедро красивой формы. Ее образ завершили макияж с акцентом на красивые глаза и блестящие пухлые губы.

Кроме того, элегантные украшения отлично дополняли и так роскошный вид модели.

Игривая Рэтчфорд поводила камерой, чтобы запечатлеть самые "вкусные" места, а также вытащила язык.

Кадры настолько понравились некоторым фанатам, что они разместили их в одной из групп.

"Вот более видео о том, как @abigailratchford делала ее вчерашнюю съемку", - написали авторы поста.

За день публикация собрала почти 200 просмотров и немного комментариев, где Эби осыпали комплиментами.

"Пышногрудая бестия", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в кружевном белье на мягком диване. Крохотные зеленые бикини с черными полосочками ткани натянулись на пышных бедрах и едва не потерялись между упругими ягодицами.

Чуть выше бедер у звезды находился поясок для чулок, с которого тянулись две застежки.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в роскошном комплекте нижнего белья, который подчеркнул ее пышную фигуру. Девушка едва втиснула аппетитную грудь в красный лифчик, а маленькие трусики совсем немного прикрыли интимные места.

Напомним, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру: "Просто бестия".

Также Politeka писала, что раздетая Эби Рэтчфорд приняла жаркую позу и покорила роскошными видами без белья: "Вот это сказка!".

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".