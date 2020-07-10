Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала смелый образ почти без одежды
На фото Эбигейл была в одних сапогах, красотка больше ничего не надевала. Звезде пришлось брать большую шляпу, которой она накрыла свою грудь и кое-что ниже пояса, чтобы не засветить лишнее. Модель задрала немного ноги, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Оставила грех в городе грехов", - написала Эбигейл под фото.
Фанаты поставили почти 100 тысяч и написали множество комментариев:
"Я слишком большой для тебя", "Эта женщина огонь", "Это ботинки, сестра", "Я верю в тебя. Я считаю, что смех сжигает калории лучше всего. Я верю в поцелуи, в много поцелуев. Я считаю, что нужно быть сильным, когда дела идут плохо. Я считаю, что счастливые девушки самые красивые девушки. Я верю, что завтра новый день, и я верю в чудеса", "А где штаны?", "Шляпа лишняя".
Ранее мы сообщали, что американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд нарядилась в соблазнительное платье и покорила красотой.
В этот раз модель надела красивое вязаное платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.
Большой вырез в районе груди едва не оголил грудь полностью. Округлости немного высунулись из выреза и впечатляли своей красотой.
Модель присела и засветила стройную ножку в разрезе платья, а также бедро красивой формы.
Напомним, Эбигейл Рэтчфорд выставила аппетитные ягодицы в "невидимых" трусиках
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Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд отбросила стыд и "съела" леопардовое боди пышными прелестями