Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала смелый образ почти без одежды

На фото Эбигейл была в одних сапогах, красотка больше ничего не надевала. Звезде пришлось брать большую шляпу, которой она накрыла свою грудь и кое-что ниже пояса, чтобы не засветить лишнее. Модель задрала немного ноги, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оставила грех в городе грехов", - написала Эбигейл под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч и написали множество комментариев:

"Я слишком большой для тебя", "Эта женщина огонь", "Это ботинки, сестра", "Я верю в тебя. Я считаю, что смех сжигает калории лучше всего. Я верю в поцелуи, в много поцелуев. Я считаю, что нужно быть сильным, когда дела идут плохо. Я считаю, что счастливые девушки самые красивые девушки. Я верю, что завтра новый день, и я верю в чудеса", "А где штаны?", "Шляпа лишняя".

Ранее мы сообщали, что американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд нарядилась в соблазнительное платье и покорила красотой.

В этот раз модель надела красивое вязаное платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.

Большой вырез в районе груди едва не оголил грудь полностью. Округлости немного высунулись из выреза и впечатляли своей красотой.

Модель присела и засветила стройную ножку в разрезе платья, а также бедро красивой формы.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд выставила аппетитные ягодицы в "невидимых" трусиках

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