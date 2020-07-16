Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе у максимально спокусливому виді

На фото Кассандра позувала в чорній білизні, яке не прикрила пишні груди дівчини. Пишний бюст дівчині довелося прикривати спеціальними присосками у вигляді сердечок. Зірка стояла на тлі дзеркала і спокусливо вигнулась, показуючи себе у всій красі. На інших знімках красуня покрутилася, показуючи як ідеальний "горішок", так і інші гарячі місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Впевнена жінка дозволяє своїм діям говорити", - написала співачка.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Чорт, ти виглядаєш дивно дитинко, так спокусливо", "Королева спокуси", "Гламурна", "Дитинко, ти така красива", "Чорт. Там моя улюблена леді", "Страшенно жарко, як завжди. Твої дії захоплюють моє дихання".

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Модель позувала в білому білизна. Верх представляв собою білий топік з мереживом і кокетливим бантиком посередині. Велике декольте дозволяло заглянути на найінтимніше. Груди під таким топом "розкладені" по сторонах, при цьому її оголені частини привабливо стирчали.

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