Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала необычный образ, посветив самым сочным

На фото Рэтчфорд позировала в леопардовом боди, которое подчернкуло пятую точку красавицы. Эби стояла спиной к камере и демонстрировала свое богатсво, делая снимок очень жарким. Модель оставила волосы распущенными, а для более сочного вида, палец расположила на губах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариев или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Не останавливайся".

Ранее мы сообщали, что неутомимая Эби Рэтчфорд заставила завидовать своим королевским размерам в мини-бикини.

Модель позировала в распахнутой рубашке с принтом морской тематики. Под одеждой звезда предстала в золотом бикини, ткань которого натянулась на большой груди. Объемы "налились" и их с трудом сдерживал маленький купальник.

Сообщалось, что пышногрудая Эбигейл Рэтчфорд похвасталась яркими кадрами в одном лишь белье.

Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

Напомним, ненасытная Эби Рэтчфорд сверкнула самым сокровенным в прозрачном боди

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