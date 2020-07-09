Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в персиковое платье

Звезда предстала в соблазнительном виде рядом со своими подружками, пишет Politeka.net. Модель часто хвастается формами в купальниках и белье, но в этот раз она обтянула свое совершенное тело персиковым платьем. 

Горячая Сьенега позировала в наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее большие формы и тонкую талию. Также нельзя оторваться от красивых бедер знаменитости. 

Кроме того, платье позволило рассмотреть накаченные ножки звезды. 

Красотка повернулась спиной к фотографу, чтобы дать лучше рассмотреть ее упругие ягодицы. 

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Волосы модели были влажными и волнистыми, она закинула их за ушки. 

Красотка держала в руках огоньки, а на одном из кадров к ней присоединились ее подружки с такими же огненными "палочками".

"Мои малышки",  - подписала фото звезда.  

За пять часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что им понравились такие сексуальные модели и попросили побольше таких ярких и жарких фото. 

Напомним, Кассандра Сьенега позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Модель оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками.

Звезда блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками. 

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ неярким макияжем, а сама решила сниматься с распущенными волосами.

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