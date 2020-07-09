Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в персиковое платье

Звезда предстала в соблазнительном виде рядом со своими подружками, пишет Politeka.net. Модель часто хвастается формами в купальниках и белье, но в этот раз она обтянула свое совершенное тело персиковым платьем.

Горячая Сьенега позировала в наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее большие формы и тонкую талию. Также нельзя оторваться от красивых бедер знаменитости.

Кроме того, платье позволило рассмотреть накаченные ножки звезды.

Красотка повернулась спиной к фотографу, чтобы дать лучше рассмотреть ее упругие ягодицы.

Волосы модели были влажными и волнистыми, она закинула их за ушки.

Красотка держала в руках огоньки, а на одном из кадров к ней присоединились ее подружки с такими же огненными "палочками".

"Мои малышки", - подписала фото звезда.

За пять часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что им понравились такие сексуальные модели и попросили побольше таких ярких и жарких фото.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Модель оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками.

Звезда блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ неярким макияжем, а сама решила сниматься с распущенными волосами.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега соблазнила безупречными изгибами в "космическом" бикини

А еще Politeka писала, что томная Кассандра Сьенега из "Playboy" в мокрой майке устроила шоу

А еще Politeka сообщала, что страстная Кассандра Сьенега из «Playboy» игриво оттянула маечку и показала прелести без белья