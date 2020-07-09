Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в персиковое платье
Звезда предстала в соблазнительном виде рядом со своими подружками, пишет Politeka.net. Модель часто хвастается формами в купальниках и белье, но в этот раз она обтянула свое совершенное тело персиковым платьем.
Горячая Сьенега позировала в наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее большие формы и тонкую талию. Также нельзя оторваться от красивых бедер знаменитости.
Кроме того, платье позволило рассмотреть накаченные ножки звезды.
Красотка повернулась спиной к фотографу, чтобы дать лучше рассмотреть ее упругие ягодицы.
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Волосы модели были влажными и волнистыми, она закинула их за ушки.
Красотка держала в руках огоньки, а на одном из кадров к ней присоединились ее подружки с такими же огненными "палочками".
"Мои малышки", - подписала фото звезда.
За пять часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что им понравились такие сексуальные модели и попросили побольше таких ярких и жарких фото.
Напомним, Кассандра Сьенега позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Модель оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками.
Звезда блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя в прозрачном кружевном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ неярким макияжем, а сама решила сниматься с распущенными волосами.
Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега соблазнила безупречными изгибами в "космическом" бикини
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