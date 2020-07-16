Відома модель Памела Андерсон показала сміливий образ і розповіла про види

На фото Памела позує в білому купальнику, який нічого не прикривав на спині і складався з мотузочок. Красуня спокусливо вигнулась, позуючи на тлі моря біля дерева. Образ Андерсон доповнила стильними босоніжками, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ти бачиш... Так ти і отримуєш", - написала Андерсон.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Памела Андерсон і Анна Ніколь Сміт, дві гарячі красиві дітки мого юнацького віку ... які залишилися гарячими і красивими, навіть якщо одна з них померла", "Повна спека", "Ух ти, прекрасна леді", "Моя наступна дружина", "Люблю це. Але чому завжди чорно-біле? Кольори виглядали б більш казково", "Я так бачу багато, але нічого не отримую - не працює".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе і запалила не тільки серця фанатів.

Красуня в цей раз була тільки в нижній білизні. На Памелі можна помітити шовковий бюстгальтер, який був із стрічок. Андерсон позувала досить крупно, тому можна насолодитися пишним бюстом зірки. Волосся модель залишила розпущеним, а в руці тримала вишню, яку прикусила зубами.

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