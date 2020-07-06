Известная модель Памела Андерсон показала свежий образ в откровенном наряде

На фото Памела позировала в светлом купальнике, который практически не прикрыл грудь девушки. Андерсон выгнулась для более соблазнительного фото, а сама взялась за волосы, которые у нее были распущены. Звезда смотрела в камеру, демонстрируя макияж, который можно заметить, несмотря на черно-белый кадр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать комплиментами красавицу или выразить их в лайках, но так и хочется написать: "20-летние позавидуют".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников яркими снимками в бикини.

У себя в Инстаграм модель опубликовала очередное архивное фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Красотка была одета в купальник. Судя по всему, она находилась на пляже, так как полностью была испачкана в песке.

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала, как развлекается в квартире с голыми стенами.

На фото Памела позирует в белом платье, но без нижнего белья, которое звезда не очень любит носить. Андерсон дополнила образ каблуками, а сама стояла возле кирпичной стены. Красотка задрала платье, показывая свои идеальные ноги максимально, на сколько может.

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