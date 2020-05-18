Архивное фото легендарной Софии Ротару покорило социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, снимок был опубликован на фан-странице "София Ротару. Время мое" в соцсети Instagram.

На архивном фото, сделанном, вероятно, в 70-80-ых годах, можно увидеть легендарную певицу Софию Ротару с "львиной гривой" в качестве прически, которая тогда была очень популярной.

Более того, ради стильного для того времени снимка София Ротару надела кожаные перчатки, а на ее шее можно увидеть целую охапку разнообразных украшений.

За два часа с момента публикации более сотни поклонников оставили "лайки" под раритетным снимком.

"Красавица наша! Ну очень дерзкая тут", - написал поклонник в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что легендарная певица София Ротару похвалила в соцсети своего внука Анатолия Евдокименко, который решил строить певческую карьеру вслед за бабушкой и сестрой Софией. Парень выпустил трек "Solar Affair".

«Анатолий, С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю!», - написала Ротару.

И хоть внук ответил на этот пост весьма сдержанно, но бабушкины поклонники кинулись его нахваливать: «Поздравляем! Очень красивый трек! Удачи Анатолию!!!», «Удачи! и покорения высоких вершин 21 века в творчестве прекрасный милый молодой человек Анатолий русланович!!! Дерзай с Божьей помощью», «Удачи и наши поздравления», " Трек просто восхитительный и очень красивый! Желаю удачи в дальнейшем".

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".