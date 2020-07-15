Продюсер Руслан Евдокименко, сын 72-летней украинской певицы Софии Ротару, обнародовал редкий кадр, от которого мурашки по коже

Как передает Politeka.net, снимок появился в Инстаграм Евдокименко. На нем его мать София Ротару и отец, музыкант, Анатолий Евдокименко стоят в обнимку рядом с авто под дорожным указателем. От фото веет теплотой и любовью.

"Люблю эту фотографию... ❤️ #родители", - подписал Руслан этот снимок.

Как известно, Анатолия Евдокименко не стало на 61-м году жизни, у него случился инсульт. Потеря любимого супруга тяжело далась Ротару. Но, видимо, не все об этом знают, так как в комментариях некоторые пользователи пожелали паре "счастья".

"Мы тоже ее любим! Она молодец! Жизнь всеравно берет свое! Отличная пара, дай бог им счатья!"

"Любящие супруги! 34 года вместе! Светлая память Анатолию Кирилловичу!"

"Господи какие счастливые😢❤️за что господь всегда забирает лучших?! ..."

"💞 Какая прекрасная пара! А в каком это году?"

"Какие они красивые!!!💖"

"Красивые,талантливые🙏💕очень трогательно!🙏💕"

"Они здесь такие искренние и настоящие, хорошо что есть такое чудо как фотография, которое передают нам истинные моменты из жизни. Ах как хочется вернуться 🙏"

"Какое трогательное, "домашнее" фото! Красивая пара"

"Ого, какая редкость! А какого года фото?"

Ранее мы сообщали, Ротару удивила публику помолодевшим видом. Фото опять-таки поделился ее сын Руслан Евдокименко в День семьи любви и верности.

На снимке Софья Михайлова запечатлена в окружении своих родных – с сыном и его супругой Светланой, а также красавцев внуков — 18-летней Сони и 25-летнего Анатолия.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».