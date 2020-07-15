Продюсер Руслан Евдокименко, сын 72-летней украинской певицы Софии Ротару, обнародовал редкий кадр, от которого мурашки по коже
Как передает Politeka.net, снимок появился в Инстаграм Евдокименко. На нем его мать София Ротару и отец, музыкант, Анатолий Евдокименко стоят в обнимку рядом с авто под дорожным указателем. От фото веет теплотой и любовью.
"Люблю эту фотографию... ❤️ #родители", - подписал Руслан этот снимок.
Как известно, Анатолия Евдокименко не стало на 61-м году жизни, у него случился инсульт. Потеря любимого супруга тяжело далась Ротару. Но, видимо, не все об этом знают, так как в комментариях некоторые пользователи пожелали паре "счастья".
"Мы тоже ее любим! Она молодец! Жизнь всеравно берет свое! Отличная пара, дай бог им счатья!"
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"💞 Какая прекрасная пара! А в каком это году?"
"Какие они красивые!!!💖"
"Красивые,талантливые🙏💕очень трогательно!🙏💕"
"Они здесь такие искренние и настоящие, хорошо что есть такое чудо как фотография, которое передают нам истинные моменты из жизни. Ах как хочется вернуться 🙏"
"Какое трогательное, "домашнее" фото! Красивая пара"
"Ого, какая редкость! А какого года фото?"
Ранее мы сообщали, Ротару удивила публику помолодевшим видом. Фото опять-таки поделился ее сын Руслан Евдокименко в День семьи любви и верности.
На снимке Софья Михайлова запечатлена в окружении своих родных – с сыном и его супругой Светланой, а также красавцев внуков — 18-летней Сони и 25-летнего Анатолия.
Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".
А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".
Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».