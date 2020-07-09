Певица София Ротару восхитила молодой внешностью

Сын певицы, 49-летний Руслан Евдокименко, опубликовал теплое семейное фото в личном аккаунте в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы постотреть снимок – проскролльте вниз)

Фотографию сын Ротару выложил в связи с Днем семьи любви и верности, который празднуют в России 8 июля.

«Семья, что может быть важнее в жизни... С Днем семьи! ❤️», - написал Руслан Евдокименко.

На снимке Софья Михайлова запечатлена в окружении своих родных – с сыном и его супругой Светланой, а также красавцев внуков — 18-летней Сони и 25-летнего Анатолия.

Для семейной фотографии певица одела черные брюки и светлую блузу.

Отметим, пользователи сети восхищаются тем, как молодо выглядит 72-летняя певица.

«София Михайловна! Вы самая счастливая на свете))) И своё счастье вы сделали своими руками🌸 Поздравляю вас с праздником!», «Красавцы все, а особенно София Михайловна», «Любимая Софья Михайловна и ее семья! Какая она красивая! И ее песни», - пишут в комментариях.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».