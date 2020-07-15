71-річна російська співачка Алла Пугачова вразила публіку своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, дизайнер одягу, друг Примадонни Ігор Гуляєв поділився у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами з артисткою (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Алла Борисівна, мабуть, перебувала в бутіку Гуляєва в очікуванні своєї черги на примірку. Співачка сиділа в кріслі у розслабленій позі, склавши ногу на ногу. На ній був пудровий джемпер оверсайз, на тон світліше укорочені обтягуючі брюки і під колір светру кеди. Як завжди, з пишною зачіскою і легким макіяжем, Пугачова зухвало і з невдоволенням глянула на друга, коли зрозуміла, що той знімає її відображення в дзеркалі.

"Спробував зняти 📸💥🤩і тут же отримав )))😆🤛🏼❤️#аллапугачева #игорьгуляев #друзі @alla_orfey", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, відзначаючи, на скільки молодо виглядає Алла Борисівна.

"граєш з вогнем 😃🙌 Аллочка 🔥"

"Приголомшлива наша 😍 улюблена Алла !!!"

"😍 яка жінкааа"

"Алла Борисівна шикарна жінка 🤩"

"Вбила поглядом😂"

"Небезпечно!❤️🤣"

"Красива і доглянута!!! Приємно подивитися!!! 🥰"

"Я її і не впізнала, думала якась молода жінка, наблизила відео з другого разу 😍 Як гарно і молодо виглядає 👍"

"Вона тут взагалі 20-річна😍😍"

Раніше ми повідомляли, на одному з фан-акаунтів Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна з'явилося архівне відео, на якому парочка демонструє свої справжні почуття один до одного на камеру.

На відео Галкін сидить вдома за столом і розмовляє з кимось по відеозв'язку, коли до нього підходить щаслива Пугачова. Шоумен притискає Примадонну до себе, а та називає його «Мій коханий».

Нагадаємо, сяючі Пугачова і Орбакайте з'явилися разом, не життя, а казка: "Ого, у Алли новий перуку".

Також Politeka писала, що Орбакайте засвітила красеня сина і зарослого Галкіна на рідкісному сімейному фото: «Улюблені…».