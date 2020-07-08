Кристина Орбакайте поделилась редким семейным фото, на котором они с родными собрались почти в полном составе

Снимок российская певица опубликовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото за столом собрались сама Орбакайте, ее мать Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, старший сын Никита Пресняков с женой, муж Михаил Земцов, а также младший сын Дени Байсаров. Это довольно редкий случай, когда звезда показывает своего младшего сына на совместном фото.

Кроме того, на снимке Галкин выглядит весьма непривычным с завитыми волосами и заметной щетиной на лице.

Поклонники артистов активно комментируют фото.

«Хорошо, когда все в сборе, счастья всем! Двух членов не хватает. Уж не с ними ли связь? счастья и добра всем по эту и ту стороны экрана!», «Поздравляем с Днём семьи! Мы рады вас видеть счастливыми и улыбающимися!», «Красивая фотография!!!! Счастья вашей большой семье!», «А где малыши, Гарик и Лиза? А так всё классно! Будьте счастливы все», «Дорогие, любимые народом люди, счастья вам и благоденствия», «С праздником! Желаю поскорее всем встретиться вместе. Будем ждать фото с этой встречи Счастья всем!», - пишут фанаты звезд в комментариях.

Напомним, Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью, яркий кадр: «Морские принцессы».

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