Российский комик Максим Галкин удивил поклонников снимком на коне

У себя в Инстаграм он опубликовал фото, на котором позировал, сидя на красивом черном коне с пышной гривой, сообщает Politeka.net. Галкин был одет по форме, на голове у него надет шлем, а на ногах – сапоги для верховой езды. Вероятно, комик брал уроки.

«Поскакал на сказочном коне», - подписал фото артист.

За три часа пост Галкина собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать, похож ли артист на принца.

«Ого-го», «Как из сказки о русских богатырях!», «Красавчики оба. Конь действительно волшебный», «Моя мечта) ускакать на сказочном коне)», «Красавец на красавце», «К любимой королеве)», «Я вижу только черного коня», «Вай, Максим, просто прынц! Красавчик!», - пишут пользователи сети.

Люди также обратили внимание на тот факт, что своего коня Галкин решил показать сразу после того, как конем похвастался бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. На днях он рассказал, что в его семье пополнение – белый конь Клод. По словам певца, его дети теперь будут брать уроки верховой езды еще активнее, чем раньше.

Неизвестно, как отреагировала примадонна на коней своих мужчин. Но, вероятно, певица оценит таких красавцев.

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