Скандальний російський співак Елджей, чоловік телеведучої шоу «Орел і Решка» Насті Івлєєвої, зганьбився разом з дружиною

Днями телеведуча опублікувала відео, в якому зняла свою маму, Наталю, повідомляє Politeka.net. Зірка вирішила здивувати мати і запросила її в ванну, де та від захоплення просто втратила дар мови.

Виявляється, жінка побачила раковину і мило. Вона засміялася зі словами: "Мамо дорога! Ти виконала мої мрії".

У підписі до відео йдеться, що у Насті в будинку чотири раковини. При цьому мати зірки досі живе у скромній квартирі в селі Разметелево (Ленінградська область).

Таке положення справ у знаменитості та її матері сильно обурило користувачів мережі. До того ж люди пригадали, що нещодавно Елджей хвалився дорогим подарунком від Насті.

На днях реперу виповнилося 26 років, на честь чого Івлєєва піднесла коханому годинник люксового бренду, густо всипані діамантами, з ремінцем вироба з білого золота і інкрустованим дорогоцінним камінням.

ЗМІ оцінили такий презент вартістю квартири в Москві (від семи до одинадцяти мільйонів рублів).

У мережі згадали, про що Настя казала деякий час тому - про те, що вона планує купити матері новий будинок, але, мабуть, поки що це не на першому місці.

Варто відзначити, росЗМІ зв'язалися з матір'ю телеведучої. Жінка зізналася, що вона не хоче їхати з рідного села.

Крім того, Наталія зазначила, що у них любляча сім'я, а у неї прекрасна дочка.

Проте в коментарях все обурюються з приводу матеріального становища родичів зірки, яка, до речі, стала мільйонеркою.

"Трохи в шоці від того, що її мама живе в таких умовах при такому-то заробітку дочки", - написала одна з користувачок мережі.

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