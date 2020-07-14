Скандальный российский певец Элджей, муж телеведущей шоу «Орел и Решка» Насти Ивлеевой, опозорился вместе с супругой 

На днях телеведущая опубликовала видео, в котором сняла свою маму, Наталью, сообщает Politeka.net. Звезда решила удивить мать и пригласила ее в ванну, где та от восхищения просто потеряла дар речи. 

Оказывается, женщина увидела раковину и мыло. Она засмеялась со словами: "Мама дорогая! Ты исполнила мои мечты". 

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В подписи к видео говорится, что у Насти в доме четыре раковины. При этом мать звезды до сих пор живет в скромной квартире в деревне  Разметелево (Ленинградская область). 

Такое положение дел у знаменитости и ее матери сильно возмутило пользователей сети. К тому же люди припомнили, что недавно Элджей хвастался дорогим подарком от Насти. 

На днях рэперу исполнилось 26 лет, в честь чего Ивлеева преподнесла любимому часы люксового бренда, сплошь усыпанные бриллиантами, с ремешком изделия из белого золота и инкрустированным драгоценными камнями.

СМИ оценили такой презент стоимостью квартиры в Москве (от семи до одиннадцати миллионов рублей). 

В сети вспомнили, о чем Настя говорила некоторое время назад - о том, что она планирует купить матери новый дом, но, видимо, пока это не на первом месте. 

Стоит отметить, росСМИ связались с матерью телеведущей. Женщина призналась, что она не хочет уезжать из родной деревни. 

Кроме того, Наталья отметила, что у них любящая семья, а у нее прекрасная дочь. 

Однако в комментариях все также негодуют по поводу материального положения родственников звезды, которая, к слову, стала миллионершей. 

"Немного в шоке от того, что ее мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери",  - написала одна из пользовательниц сети. 

Напомним, что Ивлеева удивила внешностью в реальной жизни, подопечная Потапа не сдержалась: «Выщипай брови».

Также Politeka писала, что раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена".