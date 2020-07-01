Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая долгое время вела проект "Орел и решка", показала, как выглядит в повседневной жизни

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сделала селфи, засняв себя крупным планом. Она сделала себе необычную прическу, закрутив волосы в гульки. На ногтях у Насти красовался необычный маникюр с длинными разноцветными ногтями. Образ она дополнила модными очками, напоминающими космическую тематику.

«Чикса», - подписала звезда снимок.

За час пост Ивлеевой собрал более 175 тысяч лайков. Не сдержалась и поставила лайк под фото подопечная Потапа, певица Мишель Андраде. В комментариях ей оставили массу комплиментов, а также замечаний.

«Настюшка опасность», «Ну ты как обычно, прекрасна», «Во всем прекрасная обожаю тебя) Но ногти просто отвратные», «Прическа топ», «Шикарная женщина», «Настюшка опасность стреляет прямо в сердце», «Выщипай брови», «Причёска моего детства», «Хорошая девочка», «Бомбита», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поделилась фото, на котором предстала в зеленом сарафане. Красотка подчеркнула достоинства своей фигуры красивым обтягивающим нарядом.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини, Элджею крупно повезло.

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и решки" устроили "дикие танцы" и получила по голове: "Дураком быть...".

А еще Politeka сообщала, что Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.