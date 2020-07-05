29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева, жена певца Элджея, под личиной "дерзкой пацанки" оказалась роковой красоткой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала новый, женственный, образ.
Так, Настя засняла крупным планом лицо и плечи. Девушка со стильной прической с эффектом "мокрых волос" и ярким макияжем посмотрела в телефон во время съемки. Солнечный луч, упавший в этот момент ей на голову, придал некую фантастичность кадру.
"@yaroslavtsev1 гений", - коротко подписала Ивлеева.
Поклонники пришли в восторг от вида Насти, успев за считанные минуты поставить более 80 000 лайков, а также прокомментировать ее изумительный лук.
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"Господи какая нереалка 😍❤️"
"Насть, тебя очень идёт эффект мокрых волос 🤤"
"Как всегда красотка😍❤️🔥"
"Слишком красивая🤤"
"То ли солнце ослепило, то ли ты такая красотка🖤🔥🔥"
"Сочная 😍"
"на себя не похожа 🥺👉🏻👈🏻"
Ранее мы сообщали, Ивлеева взбудоражила фото, на котором предстала в образе эльфийки. Девушка оголила плечи, прилепила к ушам соответствующий декор и разрисовала лицо золотистой краской.
Блогерша расплылась в широкой улыбке и задорно посмотрела куда-то в сторону. Примечательно, что на фото стоит геометка - Нью-Йорк, что вызвало массу вопросов у пользователей, кроме, конечно, комплиментов.
"Не ну самая красивая женщина в этом году❤️"; "Эльфийка Настюшка Опасность"; "Боюсь представить почему только голову видно 😏"; "Прям Бритни в былые времена 🧐😂"; "О боже😂"; "А шо уши не настоящие??"; "Кажется пора поверить в существование эльфов😂♥️", - комментировали в сети.
Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини