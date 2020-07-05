29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева, жена певца Элджея, под личиной "дерзкой пацанки" оказалась роковой красоткой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала новый, женственный, образ.

Так, Настя засняла крупным планом лицо и плечи. Девушка со стильной прической с эффектом "мокрых волос" и ярким макияжем посмотрела в телефон во время съемки. Солнечный луч, упавший в этот момент ей на голову, придал некую фантастичность кадру.

"@yaroslavtsev1 гений", - коротко подписала Ивлеева.

Поклонники пришли в восторг от вида Насти, успев за считанные минуты поставить более 80 000 лайков, а также прокомментировать ее изумительный лук.

"Господи какая нереалка 😍❤️"

"Насть, тебя очень идёт эффект мокрых волос 🤤"

"Как всегда красотка😍❤️🔥"

"Слишком красивая🤤"

"То ли солнце ослепило, то ли ты такая красотка🖤🔥🔥"

"Сочная 😍"

"на себя не похожа 🥺👉🏻👈🏻"

Ранее мы сообщали, Ивлеева взбудоражила фото, на котором предстала в образе эльфийки. Девушка оголила плечи, прилепила к ушам соответствующий декор и разрисовала лицо золотистой краской.

Блогерша расплылась в широкой улыбке и задорно посмотрела куда-то в сторону. Примечательно, что на фото стоит геометка - Нью-Йорк, что вызвало массу вопросов у пользователей, кроме, конечно, комплиментов.

"Не ну самая красивая женщина в этом году❤️"; "Эльфийка Настюшка Опасность"; "Боюсь представить почему только голову видно 😏"; "Прям Бритни в былые времена 🧐😂"; "О боже😂"; "А шо уши не настоящие??"; "Кажется пора поверить в существование эльфов😂♥️", - комментировали в сети.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини