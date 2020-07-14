Дружина популярного російського артиста Олександра Ревви Анжеліка блиснула красою посеред вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Амелі замотала ноги в ковдру, виглядає, як черв'як. Я питаю : “ти хто, черв'як?” А вона каже: “як ти дивишся??!!! Я русалонька!!!!” Зайвий раз переконуюся у твердженні, що краса в очах дивиться», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку дружина Ревви позує в елегантному вбранні, демонструючи неймовірну красу.

«Боже, схудла? Красуня, пощастило твоєму чоловікові!», «звичайна, яких тисяча, нічого особливого. Може бути для когось вона єдина... Але не факт», «така хороша», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина популярного російського артиста Олександра Ревви Анжеліка продемонструвала ідеальне тіло на відпочинку.

Як передає Politeka.net красуня поділилася новими кадрами із відпочинку в Instagram. На знімках дружина артиста, який прославився під псевдонімом Артур Пиріжків, позує на борту яхти в купальнику.

Так, на кадрах Анжеліка Ревва щосили насолоджується літнім сонцем на борту якогось плавзасобу. Можна припустити, що дружина артиста відпочиває на яхті. На ній чорний злитий купальник, вигідно підкреслює струнку фігуру, і вільний пляжний халат в бежевих відтінках.

Нагадаємо, пристрасний Артур Пиріжків пустився в танок прямо на вулиці, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, щасливий Артур Пиріжків похвалився сімейною ідилією: «Аж обличчя сяють».

Також Politeka писала, що Артур Пиріжків показав "округлі" дружину, фото говорять самі за себе.