Жена популярного российского артиста Александра Реввы Анжелика сверкнула красотой посреди улицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Амели замотала ноги в одеяло, выглядит, как червяк. Я спрашиваю : “ты кто, червяк?” А она говорит: “как ты смотришь??!!! Я русалочка!!!!” Лишний раз убеждаюсь в утверждении, что красота в глазах смотрящего», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке жена Реввы позирует в элегантном наряде, демонстрируя невероятную красоту.

«Боже, похудела? Красавица, повезло твоему мужу!», «Самая обыкновенная, каких тысяча, ничего особенного. Может быть для кого то она единственная... Но не факт», «такая хорошая», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что жена популярного российского артиста Александра Реввы Анжелика продемонстрировала идеальное тело на отдыхе.

Как передает Politeka.net, красотка поделилась новыми кадрами с отдыха в Инстаграм. На снимках жена артиста, прославившегося под псевдонимом Артур Пирожков, позирует на борту яхты в купальнике.

Так, на кадрах Анжелика Ревва вовсю наслаждается летним солнцем на борту некоего плавательного средства. Можно предположить, что жена артиста отдыхает на яхте. На ней черный слитный купальник, выгодно подчеркивающий стройную фигуру, и свободный пляжный халат в бежевых оттенках.

Напомним, страстный Артур Пирожков пустился в пляс прямо на улице, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, счастливый Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: «Аж лица сияют».

Также Politeka писала, что Артур Пирожков показал "округлившуюся" жену, фото говорят сами за себя.