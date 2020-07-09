Жена популярного российского артиста Александра Реввы Анжелика продемонстрировала идеальное тело на отдыхе
Как передает Politeka.net, красотка поделилась новыми кадрами с отдыха в Инстаграм. На снимках жена артиста, прославившегося под псевдонимом Артур Пирожков, позирует на борту яхты в купальнике.
Так, на кадрах Анжелика Ревва вовсю наслаждается летним солнцем на борту некоего плавательного средства. Можно предположить, что жена артиста отдыхает на яхте. На ней черный слитный купальник, выгодно подчеркивающий стройную фигуру, и свободный пляжный халат в бежевых оттенках.
Анжелика оставила волосы распущенными и дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками. На первом фото красотка мило улыбается под жарким солнцем, а на втором она уже сидит в соблазнительной позе, поправляя волосы.
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«Широка страна моя родная...много в ней лесов, полей и рек...», - подписала фото Анжелика.
Ее подписчики тут же отреагировали на снимки. Отметился в комментариях и ее муж.
«Уфффффф», - не смог сдержать чувств Ревва.
«Самая красивая девушка в мире!», «Богиня красоты. Анжелика, вы красотка!) Счастья!», «Первая фотография как с обложки журнала», «Лялечка», «Богиня красоты, конечно только после Александра Реввы», - пишут люди.
До этого мы писали, что Ревва похвастался трогательным снимком с семьей.
«С Днём Семьи, Любви и Верности!!! Пусть в каждом доме царит Мир, Добро, РАдость, Счастье и ЛЮБОВЬ!!!» — написал он под фото.
Уточним, что на снимке Ревва позирует рядом со своей женой и двумя дочерями. Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.
Напомним, страстный Артур Пирожков пустился в пляс прямо на улице, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, счастливый Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: «Аж лица сияют».
Также Politeka писала, что Артур Пирожков показал "округлившуюся" жену, фото говорят сами за себя.