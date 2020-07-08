Популярный российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, похвастался трогательным снимком с семьей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«С Днём Семьи, Любви и Верности!!! Пусть в каждом доме царит Мир, Добро, РАдость, Счастье и ЛЮБОВЬ!!!» — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ревва позирует рядом со своей женой и двумя дочерями. Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.
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«Аж лица счастливые»,» Красивая семья! Радости и любви вам всем!», «Сияют как у кота .. фотографу укор если что, свет можно было и по интереснее настроить», «хороши», «ваша семья это нечто», — пишут они.
Как сообщалось ранее, шоумен и певец Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал необычный кадр из свежей фотосессии.
На своей странице в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором предстал очень серьезным и задумчивым. Ревва сидел на стуле, облокотившись об его спинку. Он смотрел прямо в кадр. При этом артист был серьезным и не улыбался, что придало особой пикантности его фото.
«Ой, чую, чую, скоро спою вам и станцую... Ждёте?», - анонсировал Ревва новый трек.
Напомним, что дочь Артура Пирожкова примерила мамины вещи и превратилась в модель: «Божечки, что ж такая худенькая».
А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова сверкнула соблазнительными изгибами в мини-купальнике: "Шикарный вид".
Также Politeka сообщала, что несчастье обрушилось на семью Пирожковых: "ничего не предвещало беды, как вдруг...".