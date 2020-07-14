Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019», блиснула красою в одному мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Мені здається, ви знаєте про моє життя більше, ніж я🤣за найбільш оригінальну історію переведу на карту 100 доларів», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Леоніла Гузь позує в одному мереживній білизні, демонструючи неймовірну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Взагалі без комплексів», «Зустріла якось твою маму. А вона і каже: "Боже, ти так схожа на мою дочку. Дай номер телефону», «краса позаземних масштабів», «я бачу, ти миленька», «ти настільки красива, бомба!», — пишуть ні.

Як повідомлялося раніше, володарка титулу "Міс Україна-2019" Леоніла Гузь показала пікантне фото.

Красуня не заміжня, дітей у неї немає. Більш того, уродженка Херсонської області зізналася, що вона видалила з соціальних мереж навіть фотографії з маленьким племінником - дівчина боялася, що ці знімки можуть спровокувати всякі чутки.

Вона скрупульозно відбирає знімки для свого аккаунту в Instagram, тому кожне її фото дійсно привертає до себе увагу і відразу отримує безліч компліментів і лайків.

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Як Politeka повідомляла, що неперевершена Леоніла Гузь забула про сором і красиво поклала груди в тісну маєчку: солодко дивитися.