"Мисс Украина 2018", известная модель Леонила Гузь порадовала новым соблазнительным кадром

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Леонила Гузь поразила всю Украину своей внешностью и продолжает демонстрировать красоту поклонникам. На этот раз она нарядилась в тонкое сиреневое платье с откровенным декольте, которое открывает прекрасный вид на бездонное декольте красотки.

Леонила Гузь, Мисс Украина 2018

Судя по снимку, ради красивого кадра модель позировала, подставившись лучам солнца. Такое освещение создало интересную игру света и теней, подчеркнув привлекательность Леонилы. Вдобавок, она приняла томную позу, запрокинув руку за голову.

Популярные статьи сейчас

Повышение пенсионного возраста в Украине, раскрыта уловка с подсчетом стажа: "Уже в следующем году..."

Волочкова без лифчика впечатлила видом в объятиях своего "черного принца": балерину не узнать

Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."

Митяй из "Сватов" восхитил детьми-красавчиками, а Ольга Николаевна кардинально изменила внешность: неожиданные фото
Показать еще

Пользователи социальной сети высоко оценили новую работу Гузь и оставили много комплиментов в комментариях:

"Абсолютно великолепна"; "Идеальная"; "Ошеломительно"; "Выглядишь так по-особенному"; "И кто такую рисовал? Наверное дьявол расписал, Чтобы всех мужчин наповал"; "Прекрасная женщина".

View this post on Instagram

💜@bakulinaphoto @slavinskaya_muah

A post shared by LEONILA GUZ (@leonila.guz) on

Ранее Леонила Гузь показала кадры с другой фотосессии, для которой надела черное нижнее белье. Волосы девушка собрала в хвост. 

Красотка дополнила свой образ красной лентой на талии, а вдобавок соблазнительно выгнулась на стуле, чтобы фотограф поймал самые лучшие моменты.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь забыла про лифчик под тоненьким свитером: "Что же ты делаешь?".

Как сообщала Politeka, "мисс Украина" Леонила Гузь блеснула фигурой в купальнике: "На Артура Пирожкова похожа".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без одежды показала естественную красоту.