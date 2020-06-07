"Мисс Украина 2018", известная модель Леонила Гузь порадовала новым соблазнительным кадром
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в Instagram.
Леонила Гузь поразила всю Украину своей внешностью и продолжает демонстрировать красоту поклонникам. На этот раз она нарядилась в тонкое сиреневое платье с откровенным декольте, которое открывает прекрасный вид на бездонное декольте красотки.
Судя по снимку, ради красивого кадра модель позировала, подставившись лучам солнца. Такое освещение создало интересную игру света и теней, подчеркнув привлекательность Леонилы. Вдобавок, она приняла томную позу, запрокинув руку за голову.
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Пользователи социальной сети высоко оценили новую работу Гузь и оставили много комплиментов в комментариях:
"Абсолютно великолепна"; "Идеальная"; "Ошеломительно"; "Выглядишь так по-особенному"; "И кто такую рисовал? Наверное дьявол расписал, Чтобы всех мужчин наповал"; "Прекрасная женщина".
Ранее Леонила Гузь показала кадры с другой фотосессии, для которой надела черное нижнее белье. Волосы девушка собрала в хвост.
Красотка дополнила свой образ красной лентой на талии, а вдобавок соблазнительно выгнулась на стуле, чтобы фотограф поймал самые лучшие моменты.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь забыла про лифчик под тоненьким свитером: "Что же ты делаешь?".
Как сообщала Politeka, "мисс Украина" Леонила Гузь блеснула фигурой в купальнике: "На Артура Пирожкова похожа".
Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без одежды показала естественную красоту.