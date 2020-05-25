Украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», похвасталась фигурой в одной майке

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Гузь сделала селфи, засняв во всей красе свое идеальное лицо и роскошные волосы. Девушка была в одной маечке с глубоким вырезом. В кадр попала пышна грудь модели, которую можно было рассмотреть во всей красе. Несмотря на то, что часть бюста была прикрыта тканью, округлые формы выпирали из-под майки.

За час пост звезды собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Леонила, у Вас очень выразительный взгляд, глаз не отвести от такой красоты!», «Очень», «Девушка, а ваши родители случайно не молоковозы?», «О богиии. Ты вообще землянка?», «Какая ты красивая девочка, влюбилась с первого взгляда», «Красоточка ты и прелесть», «Такое ощущение, что твоя грудь с каждым днем все больше и больше», - пишут пользователи сети.

Отметим, что немного раньше Гузь опубликовала себя во весь рост. Красотка стояла в кожаных штанах с высокой посадкой и топе. Девушка позировала перед зеркалом, показывая свою фигуру во всей красе. Ее волосы спадали ниже пояса. Фотографии модели собрали почти 5 тысяч лайков.

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