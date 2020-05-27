Известная модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала соблазнительную фотосессию
В этот раз Гузь была в черном нижнем белье, а образ дополнила красной лентой на талии. Леонила села на стул и соблазнительно выгнулась, чтобы фотограф сделал самые сочные снимки. Красавица дополнила образ ярким макияжем и собранными волосами в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели видео почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:
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"Шикарная", "Сияет удивительно", "Ракета", "Это прекрасно", "Аттаковала сердце", "Высшее качество", "Тебя мама не ругает за такие фото-видео?".
Сообщалось, что Леонила Гузь похвасталась фигурой в одной майке.
Гузь сделала селфи, засняв во всей красе свое идеальное лицо и роскошные волосы. Девушка была в одной маечке с глубоким вырезом. В кадр попала пышна грудь модели, которую можно было рассмотреть во всей красе. Несмотря на то, что часть бюста была прикрыта тканью, округлые формы выпирали из-под майки.
Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь показала необычный образ без лишней одежды.
На фото Гузь стояла только в черных трусиках и бюстгальтере, маленького размера. Образ Леонила дополнила стильными черными очками, а позировала в поле или где-то на природе. Фотография получилась весенней и очень соблазнительной.
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