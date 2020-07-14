Красуні з «Квартал 95» Марта Адамчук і Віра Кекелія вбили наповал неймовірною схожістю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А ви знали, що нас практично завжди плутають? Мене звуть Вірою, а її Мартою. Здавалося б — такі різні люди, насправді, можуть стати дуже рідними», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Березня Адамчук позує поруч з Вірою Кекелією, демонструючи неймовірну схожість. На це звернули увагу шанувальники зірок.

«Боже, близнюки. Ви точно не родички?», «А Потапу тепер здається, що і Віра схожа на Софію Ротару.», «ви насправді дуже схожі. Іноді здається, що Віра додає Ваші фото у свій профіль. Як ніби сестри», «Інь і ян», «Білочка і Розочка — є така казка», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачки та актриси з "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія спокусили публіку одним фото.

Адамчук поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому позує разом з подругою Вірою в стильних вечірніх сукнях.

Дівчата розташувалися навпроти панорамного виду на місто. Березня постала в довгому червоному платті, яке ідеально підкреслило її струнку статуру, заінтригувавши того чарівними вигинами.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».

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