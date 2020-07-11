Украинские певицы и актрисы из "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия соблазнили публику одним фото
Как передает Politeka.net, Адамчук поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором позирует вместе с подругой Верой в стильных вечерних платьях.
Девушки расположились напротив панорамного вида на город. Марта предстала в длинном красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройное телосложения, заинтриговав пленительными изгибами.
Вера надела белое платье на тонких бретельках. Безусловно, изюминкой наряда стало восхитительное декольте красотки - девушка избавилась от лифчика, произведя еще больший эффект. К слову, певица несколько месяцев назад родила первенца - от беременного животика не осталось и следа.
"Вы посмотрите на них))) Спасибо @kan_development за этот красивый вечер 🤍 ♥", - подписано фото.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая прелестных артисток комплиментами.
"кто из Вас:-"Рожал?"))) P.S. ну просто Прекрасные!!"
"Божеее 🔥😍"
"Кровь с молоком❤️👍"
"Вот Это Да! Огонь и лед! Великолепно ❤️🤍"
"Неперевершені💛"
"Ой , які ж вродливі !!!!! Кралечки 💕"
"Та капєц...)) Шикарні!❤️"
Ранее мы сообщали, Адамчук потрясла видом в полупрозрачном платье без нижнего белья. Девушка позировала на стадионе в Харькове.
"Так хочется проживать с удовольствием все, что с тобой происходит. Полноценно. Вчера мне выпала честь исполнять гимн перед кубком Украины по футболу. Було очень ответственно и трепетно", - поделилась с публикой Марта.
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