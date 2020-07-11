Украинские певицы и актрисы из "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия соблазнили публику одним фото

Как передает Politeka.net, Адамчук поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором позирует вместе с подругой Верой в стильных вечерних платьях.

Девушки расположились напротив панорамного вида на город. Марта предстала в длинном красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройное телосложения, заинтриговав пленительными изгибами.

Вера надела белое платье на тонких бретельках. Безусловно, изюминкой наряда стало восхитительное декольте красотки - девушка избавилась от лифчика, произведя еще больший эффект. К слову, певица несколько месяцев назад родила первенца - от беременного животика не осталось и следа.

"Вы посмотрите на них))) Спасибо @kan_development за этот красивый вечер 🤍 ♥", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая прелестных артисток комплиментами.

"кто из Вас:-"Рожал?"))) P.S. ну просто Прекрасные!!"

"Божеее 🔥😍"

"Кровь с молоком❤️👍"

"Вот Это Да! Огонь и лед! Великолепно ❤️🤍"

"Неперевершені💛"

"Ой , які ж вродливі !!!!! Кралечки 💕"

"Та капєц...)) Шикарні!❤️"

Ранее мы сообщали, Адамчук потрясла видом в полупрозрачном платье без нижнего белья. Девушка позировала на стадионе в Харькове.

"Так хочется проживать с удовольствием все, что с тобой происходит. Полноценно. Вчера мне выпала честь исполнять гимн перед кубком Украины по футболу. Було очень ответственно и трепетно", - поделилась с публикой Марта.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».

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