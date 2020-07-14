Красотки из «Квартал 95» Марта Адамчук и Вера Кекелия сразили наповал невероятным сходством

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А вы знали, что нас практически всегда путают? Меня зовут Верой, а ее Мартой. Казалось бы — такие разные люди, на самом деле, могут стать очень родными», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Марта Адамчук позирует рядом с Верой Кекелией, демонстрируя невероятное сходство. На это обратили внимание поклонники звезд.

«Боже, близнецы. Вы точно не родственницы?», «А Потапу теперь кажется, что и Вера похожа на Софию Ротару.», «вы на самом деле очень похожи. Иногда кажется, что Вера добавляет Ваши фото в свой профиль. Как будто сестры», «Инь и ян», «Белочка и Розочка — есть такая сказка», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что певицы и актрисы из "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия соблазнили публику одним фото.

Адамчук поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором позирует вместе с подругой Верой в стильных вечерних платьях.

Девушки расположились напротив панорамного вида на город. Марта предстала в длинном красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройное телосложения, заинтриговав пленительными изгибами.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».

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