Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька блиснула неймовірною красою з ідеальним макіяжем
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Налаштована на серпень рішуче», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Зарицька позує з ідеальним макіяжем, демонструючи позаземну красу. Повз неї шанувальники знаменитості пройти повз не змогли.
«Котячі очі», «брови супер», «мейк відпад», «вогонь», «королева», «вогонь брови ж», «ти найкраща», «надихає», «вогонь», «солоденька», — пишуть вони.
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До цього ми повідомляли, що відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала сміливий образ, здивувавши фанатів
На фото Зарицька позує в сукні вище коліна, а в руках тримала квіточки. Красуня стояла посеред трави і їли могла втримати свій наряд, який від вітру задувало. Образ Олександра доповнила стильними чорними очками, а позувала на фоні моря.
Фанати нічого не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Гармата".
Крім того, Зарицька також похвалилася чуттєвим фото на березі моря.
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