Іноді почуття переходять за рамки паркету в звичайне життя

Танцюриста і хореограф «Танців з зірками» Олександр Прохоров розповів усе про кохання на проекті

Про це пише Viva.ua.

Прохоров на шоу «Танці з зірками» був партнером гімнастки Ганни Різатдинівої, коли пара зайняла друге місце. У попередньому сезоні Прохоров показував яскраві постановки з Анітою Луценко.

Кожен рік парам приписували романтичні стосунки поза паркету, Прохоров вирішив розповісти, що відбувається насправді.

«Любов на паркеті, в танцях є завжди! «Танці з зірками» — це шоу не тільки про хореографії, а й про почуття... Парний танець — це тісний контакт двох тіл, який здатний викликати симпатію, закоханість, турботу, пристрасть. Іноді ці почуття переходять за рамки паркету в звичайне життя», - заявив танцюрист.

проект «Танці з зірками» пари настільки віддаються танцю і почуттів, що глядачеві нічого не залишається, як повірити в їхню щирість, зазначає хореограф.

«З Анітою Луценка нам приписували роман, хоч вона полягає у цивільному шлюбі. Після спільної фотосесії на пляжі в білих убраннях нам приписали весілля. З Ганною Різатдиновою навіть після проекту люди вірять в любов між нами», - заявив Прохоров.

При цьому він зізнався, що не може сказати, що нічого не відчував до гімнастки, яку називають фавориткою Влада Ями.

«Аня — красива, ефектна дівчина, яка не могла мені не сподобатися. Ми багато часу проводили разом не тільки в репетиційних залах, але і в повсякденному житті. Часто доводилося снідати, обідати і вечеряти разом і залишатися одним в залі до пізньої ночі. Не можу не сказати, що у мене не виникало симпатії до неї», - розповів танцюрист.

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