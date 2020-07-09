Влад Яма снова вернется в кресло судьи популярного шоу «Танці з зірками» в новом сезоне проекта
Об этом знаменитый танцор объявил в программе «Сніданок з 1+1». Он также раскрыл некоторые секреты предстоящего сезона. Так, артист рассказал, что уже в предвкушении новых выпусков шоу, ведь в новом сезоне его зрителей ждет потрясающий звездный состав.
«По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители», - признался Яма.
Он также рассказал, что когда оценивает выступления конкурсантов, старается просто говорить правду.
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До этого мы писали, что Яма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде. Знаменитый украинский танцор опубликовал новые фото и видео в своем Инстаграм.
В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.
Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы задрала платье и восхитила длиной ног: "Красота безумная".
Также Politeka писала, что жена Влада Ямы без белья покорила Потапа горячим танцем: "Лилиана огонь".