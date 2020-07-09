Влад Яма снова вернется в кресло судьи популярного шоу «Танці з зірками» в новом сезоне проекта

Об этом знаменитый танцор объявил в программе «Сніданок з 1+1». Он также раскрыл некоторые секреты предстоящего сезона. Так, артист рассказал, что уже в предвкушении новых выпусков шоу, ведь в новом сезоне его зрителей ждет потрясающий звездный состав.

«По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители», - признался Яма.

Он также рассказал, что когда оценивает выступления конкурсантов, старается просто говорить правду.

До этого мы писали, что Яма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде. Знаменитый украинский танцор опубликовал новые фото и видео в своем Инстаграм.

В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.

Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы задрала платье и восхитила длиной ног: "Красота безумная".

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы без белья покорила Потапа горячим танцем: "Лилиана огонь".