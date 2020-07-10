Известная украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась роскошными нарядами

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице «1+1» в Инстаграм появилась подборка образов Екатерины Кухар. Все самые крутые костюмы балерины, в которых она появлялась на шоу, собрали в одну подборку, призвав читателей голосовать за самые лучшие.

Отметим, что кроме красивых вечерних платьев Кухар примеряла на себя достаточно эпатажные образы. На одном из эфиров она появилась в образе королевы из «Белоснежки», а на другой явилась в костюме дьяволицы – главной героини фильма «Мелифесента». При этом во всех образах хрупкая и нежная Кухар смотрелась просто восхитительно.

За день пост с топом образов балерины собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Невероятная! Все образы и наряды к лицу! Мастер перевоплощений!», «Она во всех образах невероятная», «Все образы хорошие», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась фотографией из повседневной жизни. Красотка, которую привыкли видеть в платьях, поделилась фото в белой майке и коротких шортиках с большими карманами. Волосы балерины были распущенными. На фото она выглядела счастливой.

Напомним, что игривая Кухар из «Танців з зірками» удивила невероятной красотой, яркие кадры: «Восхищаюсь».

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал естественной красотой, красноречивые кадры: «Как свет в…».

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