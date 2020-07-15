Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, зробила жарке селфі
Струнка зірка часто епатує публіку гарячими фото в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На одному з останніх знімків красуня з'явилася в білій спідній білизні, яка ледь стримувала шикарні форми.
Красуня з'явилася в ліфчику на тонких бретельках. Ця білизна була дуже мало, що видно з величезним принадам, які вистрибували з-під білої тканини.
Маленькі трусики на тонких лямках підтяглися вище стегон і ледь прикривали найпотаємніші місця.
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Струнка талія з рельєфним животом - це те, від чого не можна відірватися.
Модель без сорому розставила ніжки, роблячи селфі біля дзеркала і поруч з вікном.
Всього за 13 хвилин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.
"Ти просто чудова бомба 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Фігура дуже красива😍😍😍", "Яким чином Вам вдалося створити подібну фігуру ?😻😻💕💕", "Мені здається топ малуватий", "Ну як можна бути такою гарною! Олена, ви їсте взагалі???", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович з'явилася в чорній білизні, яка підкреслила її шикарні груди.
До речі, українська знаменитість нещодавно зробила нову операцію по збільшенню бюста, тож і тепер не упускає можливості похвалитися формами.
Раніше ми писали, що Олена Омович показала на собі білий наряд, який спустила з плечей, блиснувши бретельками, останні модель також спустила.
Олена стиснула свій новий великий бюст руками, щоб той не вислизнув з сукні.
Нагадаємо, українська Кардашьян потрясла вологими "булочками" прямо під дощем
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян задерла міні-спідницю, засвітивши свій скарб
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в мініатюрному топі вразила талією