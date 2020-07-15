Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо блиснула розкішною фігурою в одних трусиках

Як передає Politeka.net, 39-річна красуня поділилася вельми пікантними кадрами. Вона була одягнена в одні трусики, а верхню частину купальника одягати не стала. Жінка накинула зверху рушник, який ледь прикрив її пишні груди. На одному з фото Амбросіо вирішила пограти зі своїми пружними «м'ячиками», стиснувши їх руками таким чином, що вони утворили пікантну зону декольте.

«Понеділок. Баланс - це не те, що ви знаходите, це те, що ви створюєте», - підписала знімок модель.

За день її фото зібрало понад 220 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу слів захоплення і компліментів.

«Це називається краса», «Моя щелепа просто впала на підлогу. Ось це так!», «Ви богиня, міс Алессандра», «Вау, так красиво», «Все, що я можу сказати, це ВАУ!», «З такою не заснеш», «Офігітельно», «Ти неймовірна. Ангел назавжди», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо поділилася кадром, на якому позувала з сином та донькою. Красуня блиснула своєю ідеальною фігурою, засвітивши пишні груди в глибокому декольте. Крім цього, модель засвітила свої стрункі худі ніжки.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо на яхті засунула самий сік в мініатюрне бікіні: "Я відпливаю...".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо засунула самий сік в крихітне бікіні: ідеальний ракурс.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо в екстремальному міні вигнулася на камеру: від виду захоплює дух.