Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася з шанувальниками найпотаємнішим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася фото, на якому позувала поруч з сином та донькою. Красуня блиснула своєю ідеальною фігурою, засвітивши пишні груди в глибокому декольте. Крім цього, модель засвітила свої стрункі худі ніжки.

«Щасливого 4 липня!», - підписала пост модель.

Як відомо, 4 липня американці святкують День незалежності. Варто відзначити, що діти моделі були одягнені в кольори американського прапора. У доньки на голові була одягнена червона бандана, а на сині красувалася синя сорочка в зірочки.

За кілька годин пост Амбросіо зібрав майже 80 тисяч лайків. В коментарях їй та її родині залишили масу компліментів.

«Леді Алессандра, ваша родина не буде повною, поки у вас не з'явиться ще дюжина або близько того дітей!!! Тому що у тебе великі гени», «Вони чарівні», «Абсолютно красиві і чарівні», «Ідеальна сім'я», «Ви більше американка, ніж бразилійка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо похвалилася апетитними формами в купальнику. Зірка вибрала купальник бірюзового кольору, який ідеально сів на її пишні груди.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила неймовірними розмірами в купальнику: "Вогняна красуня".

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Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо на яхті засунула самий сік в мініатюрне бікіні: "Я відпливаю...".