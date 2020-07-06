Бывший ангел Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио похвасталась ярким отдыхом на выходных у моря
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Праздник. Если бы мы взяли отпуск, то потребовалось бы некоторое время, чтобы отпраздновать это событие. Это было бы так здорово», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Амсбросио позирует у берега моря, демонстрируя невероятную красоту в синем мини-платье. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
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«Красотка внеземная», «райский вид», «идеальная», «божественная фигура!», «Куда ты тянешься? К своим ангелам?», «ты невероятно красивая!», «Хороша до бесконечности», — пишут они.
Как сообщалось до этого, бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, посветила мокрыми прелестями.
Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы в купальнике. Знаменитость надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.
Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.
Образ модели завершили различные украшения.
Аппетитная грудь, тонкая талия, стальной пресс и красивые бедра - этой фигуре можно позавидовать.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»