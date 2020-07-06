Бывший ангел Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио похвасталась ярким отдыхом на выходных у моря

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Праздник. Если бы мы взяли отпуск, то потребовалось бы некоторое время, чтобы отпраздновать это событие. Это было бы так здорово», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амсбросио позирует у берега моря, демонстрируя невероятную красоту в синем мини-платье. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Красотка внеземная», «райский вид», «идеальная», «божественная фигура!», «Куда ты тянешься? К своим ангелам?», «ты невероятно красивая!», «Хороша до бесконечности», — пишут они.

Как сообщалось до этого, бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, посветила мокрыми прелестями.

Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы в купальнике. Знаменитость надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.

Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.

Образ модели завершили различные украшения.

Аппетитная грудь, тонкая талия, стальной пресс и красивые бедра - этой фигуре можно позавидовать.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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