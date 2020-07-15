Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свою чудову фігуру

Зірка з чарівною зовнішністю користується великою популярністю і бере участь у різних зйомках, повідомляє Politeka.net.

Так, красуня опублікувала кілька спекотних фото в сторіз свого Instagram зі своєї нової фотосесії.

Калпо позувала в білому купальнику на чорних бретельках. Останні вп'ялися в шкіру, при цьому ліфчик натягнувся на великих грудях. Бюст спокусливо випирав з верху купальника.

Плавки на тонких бретельках, натяглися вище стегон. Невеликий клаптик тканини ледь прикривав найінтимніше.

Волосся моделі розвіював вітер, вона дивилася зверху в об'єктив.

На іншому фото ідеальна Калпо постала в схожому купальнику. Груди також спокусливою випирали, а крихітні плавки ледь щось взагалі приховували.

Зверху зірка одягла прозорий плащ, який дозволив помилуватися всіма її досконалостями: "Прекрасна".

Фото не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, але, можна стверджувати, що знаменитість отримала масу приємних відгуків в дірект.

Нагадаємо, Олівія Калпо з'явилася в яскравому вбранні, яке відкрила для додання образу ефектності.

Модель на відео була в помаранчевому платті на гудзиках. Останні зірка розстебнула, засвітивши частину грудей. Видно, що засмагла красуня, але не на тих місцях, де був купальник.

Олівія дивилася в камеру, відкинувши волосся назад, а в кінці посміхнулася. Кадри викликали фурор серед шанувальників, які засипали зірку компліментами.

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