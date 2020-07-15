Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свою превосходную фигуру

Звезда с очаровательной внешностью пользуется большой популярностью и принимает участие в различных съемках, сообщает Politeka.net.

Так, красотка опубликовала несколько жарких фото в сториз своего Инстаграм со своей новой фотосессии.

Калпо позировала в белом купальнике на черных бретельках. Последние впились в кожу, при этом лифчик натянулся на большой груди. Бюст соблазнительно выпирал из верха купальника.

Плавки на тонких бретельках, натянулись выше бедер. Небольшой лоскуток ткани едва прикрывал самое интимное.

Волосы модели развеивал ветер, она смотрела свысока в объектив.

На другом фото идеальная Калпо предстала в похожем купальнике. Грудь также соблазнительной выпирала, а крохотные плавки едва что-то вообще скрывали.

Сверху звезда надела прозрачный плащ, который позволил полюбоваться всеми ее совершенствами: "Прекрасна".

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но, можно утверждать, что знаменитость получила массу приятных отзывов в директ.

Напомним, Оливия Калпо предстала в ярком наряде, который распахнула для придания образу эффектности.

Модель на видео была в оранжевом платье на пуговицах. Последние звезда расстегнула, засветив часть груди. Видно, что красотка загорелая, но не на тех местах, где был купальник.

Оливия смотрела в камеру, откинув волосы назад, а в конце улыбнулась. Кадры вызвали фурор среду поклонников, которые засыпали звезду комплиментами.

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