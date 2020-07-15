Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свою превосходную фигуру
Звезда с очаровательной внешностью пользуется большой популярностью и принимает участие в различных съемках, сообщает Politeka.net.
Так, красотка опубликовала несколько жарких фото в сториз своего Инстаграм со своей новой фотосессии.
Калпо позировала в белом купальнике на черных бретельках. Последние впились в кожу, при этом лифчик натянулся на большой груди. Бюст соблазнительно выпирал из верха купальника.
Плавки на тонких бретельках, натянулись выше бедер. Небольшой лоскуток ткани едва прикрывал самое интимное.
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Волосы модели развеивал ветер, она смотрела свысока в объектив.
На другом фото идеальная Калпо предстала в похожем купальнике. Грудь также соблазнительной выпирала, а крохотные плавки едва что-то вообще скрывали.
Сверху звезда надела прозрачный плащ, который позволил полюбоваться всеми ее совершенствами: "Прекрасна".
Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но, можно утверждать, что знаменитость получила массу приятных отзывов в директ.
Напомним, Оливия Калпо предстала в ярком наряде, который распахнула для придания образу эффектности.
Модель на видео была в оранжевом платье на пуговицах. Последние звезда расстегнула, засветив часть груди. Видно, что красотка загорелая, но не на тех местах, где был купальник.
Оливия смотрела в камеру, откинув волосы назад, а в конце улыбнулась. Кадры вызвали фурор среду поклонников, которые засыпали звезду комплиментами.
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