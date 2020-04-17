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Американская модель и актриса Оливия Калпо, которая выиграла в конкурсах красоты «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012» поделилась подборкой откровенных образов

Фото в соблазнительных нарядах звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На серии фото Калпо предстала в самых разных нарядах, начиная от скромных костюмах, заканчивая очень откровенными платьями, которые едва прикрывают ее прелести.

Так, на одном из фото девушка предстала в оранжевом платье с экстремально глубоким декольте практически до живота. Модель забыла надеть белье под платье, поэтому ее грудь была выставлена на всеобщее обозрение.

Еще на одном кадре актриса надела просвещающееся платье, под которым проглядывалось нижнее белье. Кроме этого звезда демонстрировала свои стройные ножки в мини платьях и других красивых нарядах.

За полдня фото Оливии собрали более 192 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Настоящая богиня», «Ты так хорошо выглядишь», «Невероятная», «Королева», «Безупречная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо поделилась снимком в кофте на пуговицах с откровенным декольте. Грудь звезды впечатляюще выпирала. Светлые джинсы на высокой посадке идеально подчеркнули тонкую талию Мисс Вселенной.

Напомним, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо едва удержала пышные формы в крохотном бикини: "будоражит".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо блеснула роскошным телом в коротком топе: "Такую не забудешь".

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо померилась прелестями с горячими подружками: "Это рай".