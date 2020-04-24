Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, потрясла красотой в необычном платье

Звезда предстала в белом платье на тонких бретельках, пишет Рoliteka.net. Большие вырезы по бокам были настолько откровенным, что грудь едва не вываливалась из них.

На талии и внизу также были маленькие вырезы.

Разрез в районе стройных ножек придавал образу еще большей пикантности.

Калпо сделала макияж с акцентом на глаза, она мило улыбалась и снимала себя на камеру. Она засветила светлый маникюр.

Стоит отметить, что Оливия не так давно подстриглась, теперь она носит каре. Однако в посте модель заявила о желании укоротить волосы.

"Кто-нибудь еще остро нуждается в свежей стрижке??? Захватывающие/страшные новости !!: завтра в 3 часа дня по тихоокеанскому времени @jenatkinhair поможет мне подстричься с помощью IG LIVE. Я собираюсь постричь волосы @milagretzky, пока Джен даёт пошаговые инструкции", - подписала фото Калпо.

За 14 часов пост собрал почти 160 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли модель королевой, написали ей массу других комплиментов, а те, кому не хватало слов писали просто: "О, боже", "Самая горячая".

Напомним, Оливия Калпо предстала в облегающем топе синего цвета, который подчеркнул ее пышную грудь.

Звезда также захватила на фото свой великолепный пресс.

Оливия смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Она накрутила локоны, что сделало образ нежным.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в мокром топе на голое тело на берегу. За два дня пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали красотку приятными сообщениями.

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