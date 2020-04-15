Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, затянула пышные формы и порадовала поклонников

Звезда опубликовала два селфи в Инстаграм, которые "порвали" сеть, пишет Рoliteka.net. Модель предстала в облегающем топе синего цвета, который подчеркнул ее пышную грудь.

Звезда также захватила на фото свой великолепный пресс.

Оливия смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Она накрутила локоны, что сделало образ нежным.

Завершил ее лук макияж с акцентом на пухлые губы.

За 14 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу приятных сообщений в сторону красотки. Люди утверждали, что Калпо настоящая королева, божественно красива и такую не забудешь.

Отметим, сейчас Оливии Калпо 27 лет, ее параметры: рост - 170 см, грудь - 86 см, талия - 64 см бедра - 89 см.

Девушка родилась в семье музыкантов. Ее отец — итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни.

Оливия призналась, что снять напряжение после работы помогают медитация, занятия бегом и йогой.

Напомним, Оливия Калпо позировала в синем костюме. Грудь звезды выделялась из топа, а штаны не только подчеркнули тонкую талию, но и упругие ягодицы.

Живот звезды требует особого внимания, ведь он, можно сказать, стальной.

Модель выгнулась, выставив вперед одну ножку и отставив бедро.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в бикини, который подчеркивал ее идеальную фигуру.

Кадр был сделан во время фотосессии для компании, занимающейся купальниками.

Фото получилось действительно впечатляющим, Оливия умеет выгодно себя продемонстрировать.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

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